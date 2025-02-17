تحت المليون .. أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري

يحتوي السوق المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والرياضية والهاتشباك، أو من ناحية التصميم الخارجي والتجهيزات الفنية، ولكن يبقى عامل السعر من أهم العوامل المرتبطة بشراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.

شيري اريزو 5

1 - شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500CC، يضخ قوة قدرها 114 حصانا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وتستغرق نحو 11.5 ثانية للتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

يصل سعر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2025 إلى 745,000 جنيه.

جيلي جي اكس 3 برو

2 - جيلي جي اكس 3 برو

زودت السيارة جيلي جي اكس 3 برو موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة جيلي جي اكس 3 برو 925,000 جنيه

جيلي امجراند

3 - جيلي امجراند

تستمد السيارة جيلي امجراند قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا و152 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر/100 كم.

تبدأ أسعار السيارة جيلي امجراند من 850,000 جنيه إلى 970,000 جنيه.

بي واي دي F3

4 - بي واي دي F3

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500CC، يمكنه إنتاج 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيكي الأداء للفئة الثانية.

يتراوح سعر السيارة بي واي دي F3 2025 بين 650,000 جنيه و 730,000 جنيه.

إم جي 5

5 - إم جي 5

تستمد ام جي 5 قوتها من محرك 1500 سي سي، ينتج 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، وقدرة على الوصول إلى 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية.