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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي تقدم أحدث سيارة SUV ماجيستور 2025 .. صور

إم جي ماجيستور
إم جي ماجيستور
صبري طلبه

تواصل إم جي الصينية من تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد إطلاق أحدث سياراتها الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وهي النسخة صاحبة اللقب ماجيستور.

التجهيزات الخارجية للسيارة إم جي ماجيستور

تمتلك سيارة إم جي ماجيستور تصميم خارجي كبير، بنسبة طول تصل إلى 5.05 متر، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة عملاقة بالناحية الأمامية، بينما ترتكز على جنوط رياضية أنيقة ذات تصميم متعدد الاضلاع، وعتبات جانبية.

إم جي ماجيستور

زودت السيارة إم جي ماجيستور بفتحة سقف بانوراما، زجاج مظلل، مرايات جانبية كهربائية، إضاءة LED، مفهوم رباعي الأبواب، بالاضافة إلى مساحة التخزين الخلفية، ومجموعة من مستشعرات الحركة التي تتيح الافضلية من ناحية الاصطفاف.

إم جي ماجيستور

تجهيزات السيارة إم جي ماجيستور 

تتمتع بمقصورة داخلية عملاقة تتسع إلى 7 مقاعد، مع مكيف هواء ثلاثي المناطق يتيح القدرة على توزيع الهواء بشكل أفضل، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء يصل إلى 12 مكبر، مع وجود شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم الطبيقات الذكية والتي يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، بالاضافة إلى عجلةقيادة مالتي فانكشن.

إم جي ماجيستور

القدرات الفنية للسيارة إم جي ماجيستور

تستمد السيارة إم جي ماجيستور أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض، مع تقنيات الدفع الرباعي للعجلات، مقترن بمحرك سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 215 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 480 نيوتن متر.

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