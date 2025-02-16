أصغر عربية مستعملة موديل 2010 .. فبريكا بـ 190 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، او التصميمات الخارجية، مثل السيدان او الSUV الرياضية، او من فئة الهاتشباك.

وتعد السيارة جيلي باندينو واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك التي قدمت في مصر، وذلك عن الفئة صغيرة الحجم، حيث تميزت بأبعادها الخارجية المتقاربة نسبياً.

جيلي باندينو

وتعتبر هذه النقطة مصدر بحث للكثير وخاصة السائقين الجدد، وذلك لسهولة الاصطفاف والحركة، بالإضافة إلى المحرك صاحب السعة الصغير والتي تساعد على توفير الوقود.

وظهرت السيارة جيلي باندينو موديل 2010 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل مع عدد من التحديثات الخارجية، وبسعر يبلغ 190 الف جنيه.

جيلي باندينو

القدرات الفنية للسيارة جيلي باندينو

وتعتمد السيارة جيلي باندينو على ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، بتقنية الجر الامامي للعجلات، مقترن بمحرك 1300 سي سي، قادر على ضخ 85 حصانا، و110 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تجهيزات السيارة جيلي باندينو

زودت السيارة جيلي باندينو موديل 2010 بمكيف هواء يدوي، زجاج كهربائى، قفل مركزي للابواب سنتر لوك، انذار، نظام صوتي ترفيهي، احزمة أمان، فرامل مانعة للانغلاق.

جيلي باندينو

أبعاد وتصميم السيارة جيلي باندينو

ترتكز سيارة جيلي باندينو على قاعدة عجلات بطول 2340 مم، وبنسبة طول كلي للهيكل تقدر بحوالي 3598 مم، و1630 مم للعرض الكلي، وبارتفاع اجمالي يبلغ 1465.

وننصح جميع المقبلين على شراء سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل من قبل التخصصين، بالإضافة إلى متابعة متوسط اسعار السيارة في السوق المصري.