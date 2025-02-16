أسعار ومواصفات جيتور داشينج 2025 في السعودية.. صور

تعزز جيتور الصينية من تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح موديلات 2025 من النسخة الرياضية داشينج موديل 2025، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى الاداء القوي والتصميم العصري.

الأبعاد الخارجية للسيارة جيتور داشينج 2025

تأتي السيارة جيتور داشينج 2025 بوزن كلي 1600 كيلوجرام، بينما يقدر طول السيارة بحوالي 4.590 مم، و1.900 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.685 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.720 مم.

جيتور داشينج 2025

قدرات المحرك لسيارة جيتور داشينج 2025

زودت السيارة جيتور داشينج 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، بقوة 194 حصانا سعة 1600 سي سي، مع عزم دوران 290 نيوتن متر، وناقل سرعات DCT أوتوماتيكي 7 نقلات، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 154 حصانا سعة 1500 سي سي تيربو، مع عزم دوران 230 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

جيتور داشينج 2025

تجهيزات السيارة جيتور داشينج 2025

تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة، لوحة عدادات رقمية قياس 8 بوصات، نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزود بفلتر لتنقية الهواء، قاعدة شحن لاسلكية، نظام ملاحة متكامل، إضاءة محيطية، نظام صوتي متطور مع 8 سماعات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد كهربائية.

جيتور داشينج 2025

تحتوي السيارة على مساعد الصعود على المرتفعات، كشف المنطقة العمياء، فرامل طوارئ ذاتية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا محيطية 360، عدد 6 وسائد هوائية، تحذير التصادم الأمامي، مثبت سرعة متكيف، مراقبة ضغط الإطارات، فرامل بنظام مانع الانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح.

جيتور داشينج 2025

أسعار السيارة جيتور داشينج 2025 في السوق السعودي

تتوافر السيارة جيتور داشينج 2025 في السعودي السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات الاولى كومفرت بسعر 86,570 ريال، و فئة ميد بسعر 96,920 ريال، ويصل سعر الفئة لاكجري عالية التجهيزات إلى 108,525 ريال سعودي.