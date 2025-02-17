السكرتير العام المساعد بأسوان يحضر حفل تخريج الدفعة العاشرة لطلاب كلية الطب

أناب إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد، ماهر هاشم لحضور الاحتفال الذى نظمته جامعة أسوان لتخريج الدفعة العاشرة لطلاب كلية الطب وذلك بحضور الدكتور محمد ذكى الدهشورى عميد الكلية ، وأعضاء هيئة التدريس ، وأولياء أمور الطلاب .

وفى كلمة محافظ أسوان تم تقديم التهنئة لخريجى كلية الطب ، والتأكيد على أهمية الإحتفال بشباب مصر الواعد فى يوم الفرحة بالنجاح والتفوق فى ظل جهود بناءة من إدارة الجامعة والتى تعتبر شريك أساسى للمحافظة فى كل مجالات والتنمية والبناء والعمران مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الأكاديمى والجامعى فى أسوان من أجل تحقيق جهود الدولة فى الربط ما بين التعليم وسوق العمل .

وأوضح المحافظ أن هدفنا جميعاً هو وضع الحلول العملية للتعامل مع التحديات الحالية لتأهيل كوادر طبية قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية ، وهو الذى يتواكب مع الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل العام وبجميع بقاع مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وسط تفاعل كبير من أهالى محافظة أسوان والأفواج السياحية واصلت فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى الـ 12 للثقافة والفنون ضمن فعاليات تعامد الشمس برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديم عروضها الفنية والفلكلورية والإستعراضية بالميادين والأسواق والحدائق ومسارح قصور وبيوت الثفافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وفى هذا الإطار قام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بمتابعة الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بميدان المحطة والسوق السياحى القديم والشوارع الجانبية المحيطة بالسوق وصولاً إلى شارع الشواربى ، لتستكمل فقراتها مع باقى الفرق بحديقة الشيراتون ، وتجدر الإشارة إلى أنه تمتد فعاليات المهرجان فى الفترة من 16 فبراير ، وتختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .