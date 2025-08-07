غياب الزمالك.. الأهلي يستحوذ على قائمة الأغلى في الدوري وظهور بيراميدز وسيراميكا

استحوذ النادي الأهلي على قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري قبل انطلاق موسم 2025-2026 وسط غياب تام للزمالك عن القائمة.

وظهر ثنائي بيراميدز، البرازيلي إيفرتون دا سيلفا المنضم حديثاً للمسابقة بقيمة تسويقية وصلت لـ 2.80 مليون يورو ليتواجد في المركز السادس وفيستون ماييلي في المركز الثامن برصيد 1.80 مليون يورو.

كما حجز نادي سيراميكا كليوباترا مقعد في قائمة أغلى 10 لاعبين بالنيجيري صديق إيجولا بقيمة تسويقية وصلت لـ 1.50 مليون يورو.

فيما تواجد 7 لاعبين من النادي الأهلي في قائمة الأغلى على رأسهم تريزيجيه أغلى لاعب في الدوري المصري بقيمة 5 ملايين يورو وخلفه إمام عاشور بقيمة 4 ملايين يورو وزيزو ثالث ب3.50 مليون يورو

وتواجد بن شرقي في المركز الرابع بـ3 ملايين يورو متساويًا مع ديانج صاحب المركز الخامس فيما جاء مراون عطية في المركز السابع بـ2.50 مليون يورو.

واحتل محمد هاني المركز العاشر بـ1.50 مليون يورو .