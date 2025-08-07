وزارة الأوقاف تُنظِّم لقاءً تربويًّا للنشء بمطروح لتعزيز القيم الدينية |صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزارة الأوقاف تُنظِّم لقاءً تربويًّا للنشء بمطروح لتعزيز القيم الدينية |صور

وزارة الأوقاف تُنظِّم لقاءً تربويًّا للنشء بمطروح لتعزيز القيم الدينية
وزارة الأوقاف تُنظِّم لقاءً تربويًّا للنشء بمطروح لتعزيز القيم الدينية
شيماء جمال

نظّمت وزارة الأوقاف لقاءً تربويًّا جديدًا للنشء بمسجد أُحد التابع لإدارة غرب مطروح، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي، بهدف ترسيخ القيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الوعي لدى الأجيال الصاعدة، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقد شهد اللقاء حضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة، مدير مديرية أوقاف مطروح؛ والشيخ محمد مصطفى، مدير الدعوة؛ والشيخ سامي عبيد، مدير شؤون الإدارات؛ إلى جانب عدد من قيادات الدعوة والأئمة، الذين حرصوا على متابعة الأنشطة عن قرب والتفاعل مع الحضور.

وتضمّنت فقرات اللقاء مجموعة من الأنشطة المتنوعة، شملت تلاوة قرآنية، وإنشادًا دينيًّا، وقراءة مبسطة لبعض المتون العلمية المناسبة لأعمار الأطفال، بما يُسهم في تعزيز ارتباطهم بالعلم والدين واللغة العربية.

وفي سياق الفقرات التوعوية، تناول اللقاء عددًا من الموضوعات التربوية الهادفة، منها: تعزيز الأخلاق، والتحذير من السخرية والتنمر، والتأكيد على قيم التواضع، والرحمة، والعدل، والمساواة، لما لها من أثر بالغ في بناء مجتمع سليم ومتماسك.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لسلسلة فعاليات تُنظَّم بمختلف المحافظات، وتهدف إلى حماية النشء من المفاهيم المغلوطة، وتنمية وعيهم الديني والوطني، في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لتكوين شخصية متوازنة، مبنية على أسس سليمة.

