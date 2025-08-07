مصطفى مدبولي: مصر فتحت أبوابها لأشقائها السودانيين الفارين من ويلات الحرب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصر فتحت أبوابها لأشقائها السودانيين الفارين من ويلات الحرب.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان: “إننا بحثنا في جلسة مشاورات موسعة سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون، وأكدنا الاهتمام المشترك لإعادة الإعمار في السودان”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الرفض التام للخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن مياه النيل،وأعرب عن تطلع مصر للتنسيق المشترك بشأن البحر الأحمر ومياه النيل.

وأكد “عمق العلاقات المصرية السودانية والوصول بها إلى آفاق أرحب، وقدمنا كل الدعم والعون للمواطنين السودانيين خلال الأزمة الراهنة، ونتطلع إلى خروج السودان من محنته الحالية، ونبذل كل الجهود الممكنة لدعم استقرار السودان”.

ولفت إلى أن “استقرار السودان مهم للحفاظ على الأمن والسلم في أفريقيا، ونؤكد المشاركة المصرية في جهود إعادة إعمار السودان، وهناك تنسيق مصري سوداني مشترك بشأن القضايا الإقليمية”.

وذكر أن العلاقة بين مصر والسودان هي علاقة تاريخية، وأن مصر منذ بدء الأزمة في السودان تقدم الدعم الكامل لكل الأشقاء في السودان بناءً على طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مصر فتحت أبوابها للأشقاء في السودان، وأن مصر تتمنى الاستقرار في السودان، وأن مصر ترفض أي مساس بالسودان تحت أي مسمى أو ظرف.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر والسودان كالجسد الواحد وعلاقاتهما ضاربة في جذور التاريخ.