حمادة صدقي: المتحف المصري الكبير إنجاز عالمي

أعرب الكابتن حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن فخره واعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بأنه إنجاز وطني غير مسبوق وصرح ثقافي عالمي يجسد مكانة مصر الحضارية وريادتها التاريخية على مر العصور.

وقال صدقي في تصريحات خاصة إن المتحف المصري الكبير يمثل تحفة معمارية وثقافية عالمية، ويؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة نحو استعادة أمجادها الحضارية، مشيراً إلى أن المشروع العملاق الذي أُقيم على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من أهرامات الجيزة، يعكس رؤية مصر الحديثة في تقديم تاريخها العريق بروح تواكب المستقبل.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين بنادي زد أن المتحف المصري الكبير لا يقتصر دوره على عرض القطع الأثرية فقط، بل يمثل مركزاً ثقافياً وتعليمياً متكاملاً يربط بين الماضي والحاضر، ويضم معامل ترميم متطورة، ومكتبات متخصصة، ومتاحف للأطفال، وقاعات عرض تفاعلية بأحدث التقنيات العالمية، مما يجعله نموذجاً فريداً في تقديم الحضارة المصرية بشكل عصري ومبهر.

وأوضح صدقي أن أكثر ما يميز المتحف هو ما يحتويه من كنوز نادرة تجاوزت 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته، إضافة إلى الدرج العظيم وتمثال رمسيس الثاني الذي يرحب بالزائرين في بهو المتحف في مشهد مهيب يجسد عبقرية المصري القديم.

واختتم الكابتن حمادة صدقي تصريحاته مؤكداً أن المتحف المصري الكبير يمثل فخراً لكل مصري ورسالة حضارية للعالم، تبرهن على أن مصر قادرة على صون تراثها وتقديمه للعالم في أبهى صورة، مشيداً بالجهود الجبارة التي بُذلت لإنجاز هذا المشروع الذي سيظل شاهداً على عظمة التاريخ المصري وعبقرية أبنائه في الحاضر والمستقبل.