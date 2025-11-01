قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
كامل الوزير: المتحف المصري الكبير صرح حضاري يجسد إرادة مصر الصناعية والسياحية
مطارا القاهرة وسفنكس الدوليان يشهدان حركة تشغيل مكثفة تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير
رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير
أصالة تهنئ مصر بافتتاح المتحف الكبير: مبارك عليكِ مجد جديد يا أرض الحضارات
عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير منظومة عمل متكاملة ومركز عالمي لتدريب جيل جديد
لم تمس أو تسرق.. أحمد موسى يعرض لقطات نادرة لمقبرة توت عنخ آمون بعد اكتشافها في 1922
مطار القاهرة يستقبل وفود القادة والملوك ضيوف افتتاح المتحف المصري الكبير | فيديو
عيب متشتمش .. حبس صاحب محل ونجله هشما رأس مسن بالصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عيب متشتمش .. حبس صاحب محل ونجله هشما رأس مسن بالصف

اسعاف
اسعاف
ندى سويفى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بقتل مسن بمنطقة الصف، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب قيام المجني عليه بنهر الابن ومنعه من سبّ زملائه في الشارع بألفاظ نابية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مستشفى الصف المركزي يفيد بوصول مسن مصابًا بإصابات بالغة، وتوفي فور وصوله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد الصغير، رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن وراء ارتكاب الجريمة صاحب محل ونجله، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بعد قيام الأخير بتوبيخ الابن ومنعه من التلفظ بألفاظ خارجة تجاه أقرانه بالشارع، مما أثار غضب الأب الذي حضر على الفور وتعدى على المجني عليه بمساعدة نجله باستخدام عصا خشبية غليظة، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال المباحث بقيادة العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف وأطفيح، من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما أمام النيابة، اعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن المشاجرة حدثت بشكل مفاجئ بعد مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء بالضرب دون نية مسبقة للقتل.

وقررت النيابة العامة عرض جثمان المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وأكد مصدر أمني أن الواقعة أثارت حالة من الغضب بين الأهالي، وتم تعيين خدمات أمنية ثابتة بمحيط مكان الجريمة لمنع أي احتكاكات أو اشتباكات بين العائلتين.

النيابة العامة الجيزة جنوب الجيزة الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. مصر تبهر العالم| هل ندخل جينيس؟

عملات معدنية

طوابع تروي الحكاية.. عملات خالدة بمناسبة المتحف المصري الكبير

محمد صلاح

محمد صلاح.. ملك أفريقيا في إنجلترا لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد