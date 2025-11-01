عيب متشتمش .. حبس صاحب محل ونجله هشما رأس مسن بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صاحب محل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بقتل مسن بمنطقة الصف، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب قيام المجني عليه بنهر الابن ومنعه من سبّ زملائه في الشارع بألفاظ نابية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مستشفى الصف المركزي يفيد بوصول مسن مصابًا بإصابات بالغة، وتوفي فور وصوله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد الصغير، رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن وراء ارتكاب الجريمة صاحب محل ونجله، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه بعد قيام الأخير بتوبيخ الابن ومنعه من التلفظ بألفاظ خارجة تجاه أقرانه بالشارع، مما أثار غضب الأب الذي حضر على الفور وتعدى على المجني عليه بمساعدة نجله باستخدام عصا خشبية غليظة، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال المباحث بقيادة العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف وأطفيح، من ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما أمام النيابة، اعترفا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن المشاجرة حدثت بشكل مفاجئ بعد مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء بالضرب دون نية مسبقة للقتل.

وقررت النيابة العامة عرض جثمان المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وأكد مصدر أمني أن الواقعة أثارت حالة من الغضب بين الأهالي، وتم تعيين خدمات أمنية ثابتة بمحيط مكان الجريمة لمنع أي احتكاكات أو اشتباكات بين العائلتين.