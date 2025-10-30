العثور على جثة شاب فى أسوان فى ظروف غامضة

شهدت مدينة كوم أمبو شمال أسوان العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصاب بطلق ناري في الرأس، وذلك في ظروف غامضة ، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب ، وعلى الفور تم التوجه من الجهات المعنية لمعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حادث

عثر عدد من الأهالى على جثة سيدة بمدينة أسوان ، وتم على الفور نقل جثمانها إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة .

وكانت قد تلقت الأجهزة المختصة إخطاراً يفيد بالعثور على جثة سيدة ، وعلى الفور تم الإنتقال إلى موقع البلاغ ، وتم نقل جثمان المتوفية إلى المشرحة العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .