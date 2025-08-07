مدبولي: نرفض الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا فيما يخص نهر النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار مدبولي إلى جهود إعادة إعمار السودان ودعم السودان في تحقيق التنمية، مؤكدًا التنسيق في القضايا الأمنية الإقليمية، خاصة المتعلقة بأمن البحر الأحمر.

كما أكد مدبولي حرص مصر والسودان على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل للحفاظ على استدامة نهر النيل، مع رفض الخطوات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتزام البلدين بمبادئ القانون الدولي.

واختتم مدبولي كلمته بالترحيب برئيس الوزراء السوداني في مصر، معربًا عن أمنياته بعودة السودان قوية لتحقيق طموحات شعبه.