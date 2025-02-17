ناقد رياضي يوجه رسالة الأهلي: لو لعبتوا ماتش القمة هتبقى مشكلة كبيرة للزمالك

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب طلعت عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "بصوا بقى، انتوا الاتنين، اسمعوا الكلمتين دول كويس. أنت تجهز بيان محترم كده، وأنت تطلع تقوله، تقولوا إن الزمالك معترض على أي حاجة، على التحكيم مثلاً، أو إن كرة إمام عاشور ماعدتش الخط واتحسبت جول، أو على إن عامر حسين مشي من لجنة المسابقات، أو مثلاً على إن عبد الظاهر السقا دخل اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، أو إن بنتايج مكسبشي جائزة رجل المباراة أو إن إمام عاشور كسبها 5 مرات، شوفوا أي حاجة تتبسطوا بيها كده، انتوا مش هتغلبوا، وعملتوها قبل كده".

وتابع: "وحطوا شروط تعجيزية لاتحاد الكرة، لو متعملتش يبقى هتنسحبوا من الدوري زي مثلاً إنهم يفتحوا باب القيد تاني، أو إن شيكابالا ينضم لمنتخب مصر، أو إنهم يمشوا حسام حسن من المنتخب ويرجعوا كابتن الجوهري الله يرحمه.

وأضاف: "اعملوا نفسكم إنكم انسحبتوا من الدوري أسبوع كده لحد ماتش الأهلي والزمالك ما يعدي، وبعدين اتصرفوا برضه وطلعوا أي حجة تانية واعملوا إن طلباتكم اتنفذت حتى لو ما تفذت، عادي وارجعوا العبوا الماتش اللي بعديه.

واختتم: "اسمعوا نصيحتي عشان لو لعبتوا ماتش الأهلي هيبقى مشكلة كبيرة للزمالك".