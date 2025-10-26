قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان قطري حول لقاء ترامب والشيخ تميم على متن طائرة الرئاسة الأمريكية

قال الديوان الأميري في قطر إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، استعرض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وذكر البيان، الذي نشره الديوان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن المباحثات ركّزت خصوصًا على دعم السلام في المنطقة، وترسيخ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان تنفيذ الأطراف كافة لبنوده.

وأضاف الديوان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات الشراكة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية".

والتقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في قاعدة العديد الجوية، خلال مرور الأخير متجهًا إلى ماليزيا في مستهل جولة آسيوية.

وعلّق أمير قطر على اللقاء، في منشور عبر منصة "إكس"، قائلًا: "كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين".

