القصة الكاملة لاتهام طالب بجامعة المنصورة بالتحــرش بطفلة أثناء التدريب المدرسي

شهدت قرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية واقعة مؤسفة، حيث اتهمت سيدة أحد طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة بمحاولة التحرش بطفلتها أثناء اليوم الدراسي، إذ يعمل الطالب ضمن برنامج التربية العملية داخل المدرسة.

ونشرت الأم استغاثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الغضب والتعاطف بين رواد المنصات.

وفور تداول الواقعة، تحركت مديرية أمن الدقهلية ومديرية التربية والتعليم وجامعة المنصورة للتحقق من صحة الاتهامات. وأكدت الأم في بلاغها أن الطالب الجامعي حاول التحرش بطفلتها، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي، داخل إحدى حجرات المدرسة، مشيرة إلى أن الطفلة بدأت في الصراخ فقام الطالب بضربها، ما أدى إلى اصطدام رأسها بأحد المكاتب، وهددها بعدم الإفصاح عما حدث متوعدًا بإنهاء حياتها إن تحدثت.

وقالت الأم إن ابنتها روت لها تفاصيل صادمة عما جرى، ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي بمركز شرطة المنصورة، تتهم فيه الطالب — المقيد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية — بالتعرض لابنتها والتحرش بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بيانًا أكدت فيه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الطالب، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، الذي بدوره شكّل لجنة لمتابعة سير التحقيقات، كما جرى التحقيق مع مديرة المدرسة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن قرار منع الطالب من دخول الجامعة لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبته حال ثبوت الاتهامات.

كما قررت نيابة مركز المنصورة إحالة الطفلة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير مفصل حول حالتها.