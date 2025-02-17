"هريح ربعاية".. طه دسوقي يشارك جمهوره كواليس مسلسل "ولاد الشمس"

نشر الفنان طه دسوقي، صورة جديدة من كواليس مسلسل “ولاد الشمس” الذي يستعد له الفترة الحالية ليشارك به في أولى بطولاته الرمضانية مع أحمد مالك رمضان 2025.

وظهر طه دسوقي، فى صورة طريفة وهو ملقى على الأرض، معلقا عليها: "اريح بس ربعاية وهقوم أعمل أكشن حاضر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من كواليس مسلسل ولاد الشمس الذي يواصل تصوير مشاهده خلاله استعدادًا لطرحه بين مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل ولاد الشمس من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.