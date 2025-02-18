أول تعليق لطبيب مستشفى جامعة المنوفية على تصدره الترند

كشف الدكتور محمد شكري، صاحب تريند صورة الطبيب ووالدته الممرضة، وطبيب مستشفي جامعة المنوفية، تفاصيل جديدة عن عمله بالمستشفى الذي تعمل والدته فيها ممرضة، مشيرا إلى أنه حقق حلم والدته بأن يصبح طبيبا، ومشاعره لا يستطيع وصفها.

وأضاف الدكتور محمد شكري، في مداخلة هاتفية مع تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأثنين، أن الصورة التي تصدرت التريند لم أكن أقصد أن تكون تريند، وجاءت بالصدفة، متابعا أن الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا جاءت بعفوية وحققت تفاعلا.

من جانبها عبرت أشجان السيد، الممرضة ووالدة الطبيب محمد شكري، عن عميق فرحتها بنجلها الطبيب، قائلا :"مش عارفة أوصف مشاعري إزاي، وأخاف عليه ومبسوطة وفرحانة".

