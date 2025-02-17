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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 17 فبراير

اسعار الذهب
اسعار الذهب
محمد صبيح

نستعرض آخر تحديث لأسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 17 فبراير، مع تسليط الضوء على سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر الذهب عيار 24 في الأردن سجل 66.200 دينار.

سعر الذهب عيار 22 في الأردن  سجل 60.600 دينار.

سعر الذهب عيار 21 في الأردن  سجل 57.900 دينار.

سعر الذهب عيار 18 في الأردن  سجل 49.600 دينار.

سعر الذهب عيار 14 في الأردن  سجل 38.600 دينار.

سعر الذهب عيار 12 في الأردن  سجل 33.100 دينار.

الأونصة سجلت 2057.700 دينار.

سع الجنيه الذهب  في الأردن  سجل 463.100 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 2898.24 دولار.

أسعار الذهب عيار 24  في الأردن 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 66.200 دينار. يتميز الذهب عيار 24 بنقائه العالي وجودته الممتازة، مما يجعله الخيار الأفضل للمستثمرين والمشترين الذين يبحثون عن أعلى قيمة للذهب.

أسعار الذهب عيار 22 في الأردن 

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن 60.600 دينار. يعتبر الذهب عيار 22 خيارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن توازن بين النقاء والسعر المناسب، حيث يحتوي على نسبة نقاء أقل قليلاً من الذهب عيار 24.

أسعار الذهب عيار 21  في الأردن 

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن 57.900 دينار. يعد الذهب عيار 21 من الخيارات الشائعة بين المشترين، حيث يوفر توازنًا جيدًا بين النقاء والسعر ويستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات.

أسعار الذهب عيار 18 في الأردن 

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن 49.600 دينار. يعتبر الذهب عيار 18 خيارًا شائعًا لصناعة المجوهرات التي تتطلب تصميمات معقدة، حيث يكون الذهب أكثر مرونة وسهل التشكيل.

أسعار الذهب عيار 14 في الأردن 

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن 38.600 دينار. يُفضل الذهب عيار 14 لأولئك الذين يبحثون عن مجوهرات بأسعار معقولة مع الحفاظ على لمسة من النقاء والجودة.

أسعار الذهب عيار 12 في الأردن 

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في الأردن 33.100 دينار. يُعتبر الذهب عيار 12 من الخيارات الاقتصادية ويُستخدم في بعض الأحيان لصنع المجوهرات التي تستهلك كميات أكبر من الذهب.

أسعار الأونصة في الأردن 

سجلت الأونصة اليوم في الأردن 2057.700 دينار. تعكس أسعار الأونصة قيمة الذهب العالمية وتُعتبر مؤشرًا مهمًا لمتابعة حركة السوق.

أسعار الجنيه الذهب في الأردن 

سجل الجنيه الذهبي اليوم في الأردن 463.100 دينار. يُفضل الجنيه الذهبي كخيار استثماري موثوق به للعديد من المشترين، حيث يحتفظ بقيمته عبر الزمن.

تبقى أسعار الذهب في الأردن متغيرة بناءً على العديد من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية. يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار والتحوط ضد التضخم، ولذلك ينبغي على المستثمرين متابعة الأسعار بانتظام لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

أسعار الذهب اليوم في الأردن أسعار الذهب عيار 21 في الأردن أسعار الذهب عيار 18 في الأردن أسعار الذهب عيار 14 في الأردن أسعار الذهب عيار 12 في الأردن أسعار الأونصة في الأردن

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