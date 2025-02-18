المدير التنفيذي للنادي الأهلي: الإستاد الجديد يحتاج 800 موظف لتشغيله

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن استاد النادي الأهلي الجديد، سيوفر آلاف فرص العمل في الفترة القادمة.

وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" استاد الأهلي، سيوفر آلاف فرص العمل، بجانب الاستثمار وهي وظائف تخدم الدولة المصرية، وعقب الاحتفال سيكون هناك 800 وظيفة لتشغل الاستاد، وتم دراسة المشروع وتفاصيل في واحدة من أفضل الشركات العالمية".

وأردف:" شركة القلعة الحمراء، بذلت مجهود كبير، وكابتن الخطيب وجه لهم جواب شكر اليوم، وبدأت حملات تسويق في الشوارع المصرية لتسويق المنتجات الخاصة بالإستاد".

وعن مباراة القمة قال:" إن شاء الله ربنا يكرمنا، وتكون مباراة تليق بالأهلي والزمالك، وهي المباراة الأهم في إفريقيا والشرق الأوسط".

وواصل:" المباراة ستكون بحضور 30 ألف مشجع، مناصفة بين الأهلي والزمالك، حسب لائحة رابطة الأندية المصرية".