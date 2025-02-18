سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث

يستعرض "صدى البلد" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديثات في البنوك العاملة في مصر.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم
شراء: 50.610 جنيه
بيع: 50.710 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم
شراء: 50.610 جنيه
بيع: 50.700 جنيه
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم
شراء: 50.600 جنيه
بيع: 50.700 جنيه
سعر الدولار في ميد بنك اليوم
شراء: 50.580 جنيه
بيع: 50.680 جنيه
سعر الدولار في اتش اس بي سي HSBC اليوم
شراء: 50.570 جنيه
بيع: 50.670 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم
شراء: 50.570 جنيه
بيع: 50.670 جنيه
سعر الدولار في كريدي أجريكول اليوم
شراء: 50.560 جنيه
بيع: 50.660 جنيه
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم
شراء: 50.560 جنيه
بيع: 50.660 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم
شراء: 50.560 جنيه
بيع: 50.660 جنيه
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم
شراء: 50.550 جنيه
بيع: 50.650 جنيه