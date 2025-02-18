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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
محمد صبيح

يستعرض "صدى البلد" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، وفقا لآخر تحديثات في البنوك العاملة في مصر.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم

شراء: 50.610 جنيه

بيع: 50.710 جنيه
 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم

شراء: 50.610 جنيه

بيع: 50.700 جنيه
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم

شراء: 50.600 جنيه

بيع: 50.700 جنيه
 

سعر الدولار في ميد بنك اليوم

شراء: 50.580 جنيه

بيع: 50.680 جنيه
 

سعر الدولار في اتش اس بي سي HSBC اليوم

شراء: 50.570 جنيه

بيع: 50.670 جنيه
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

شراء: 50.570 جنيه

بيع: 50.670 جنيه
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول اليوم

شراء: 50.560 جنيه

بيع: 50.660 جنيه
 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم

شراء: 50.560 جنيه

بيع: 50.660 جنيه
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) اليوم

شراء: 50.560 جنيه

بيع: 50.660 جنيه
 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في بنك البركة اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه
 

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

شراء: 50.550 جنيه

بيع: 50.650 جنيه

الدولار الجنيه المصري بنك التنمية الصناعية بنك البركة بنك الإسكندرية المصرف المتحد اليوم

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