يوسف أيمن: تجربتي مع الأهلي لم تكن موفقة وكولر لم يكن واضحًا معي

تحدث يوسف أيمن، لاعب الأهلي السابق، عن معاناته النفسية خلال فترة تواجده مع الفريق بسبب عدم المشاركة في المباريات، مشيرًا إلى أنه شعر بعدم كونه جزءًا من الفريق.

وأوضح أنه في إحدى المرات تحدث مع المدير الفني مارسيل كولر ليسأله بشكل مباشر إن كانت هناك مشكلة معه شخصيًا أم أن الأمر يتعلق بالإدارة.

وأكد يوسف أن كولر لم يتواصل معه خلال أول أسبوعين من وجوده مع الفريق، وهو ما زاد من شعوره بعدم الوضوح في التعامل معه.

وأشار إلى أن فترته مع الأهلي لم تكن موفقة، حيث لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات نفسه.

كما وصف كولر بأنه شخص غير مفهوم وغير واضح في قراراته، لكنه رفض تقييمه من الناحية الفنية، مشددًا على أنه لم يمنح العديد من اللاعبين الفرصة المناسبة.

وأضاف أن إدارة الأهلي تفهمت موقفه ورغبته في الرحيل، خاصة بعد أن وجد نفسه خارج الحسابات الفنية لفترة طويلة.

كما كشف أنه لم يتدرب لمدة أسبوعين، إلا أنه فوجئ بقرار إشراكه في التشكيل الأساسي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري، وهو ما زاد من إحساسه بعدم وجود رؤية واضحة في التعامل مع اللاعبين.

واختتم يوسف أيمن حديثه بالتأكيد على أن تجربته مع الأهلي لم تكن كما كان يأمل، لكنه في النهاية يحترم النادي وقراراته، متمنيًا التوفيق للفريق في المستقبل.