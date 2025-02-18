في السينما.. أحدث ظهور لهاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورا مع جمهورها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، داخل السينما.

وظهرت هاجر مرتدية بنطلون أسود وجاكيت فرو باللون البني ونسقت معه اكسسوارات بسيطة.

ومن الناحية الجمالية فقد اختارت هاجر أحمد أن تترك شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها مع وضع لمسات بسيطة من المكياج على وجهها.

آخر أعمال هاجر أحمد

يذكر أن هاجر أحمد كان أخر ظهور لها في رمضان الماضي من خلال مسلسل “المعلم” وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.