سموحة يؤكد دعمه لأحمد سامي وينفي رحيله عن الفريق

أكد مصدر مسؤول داخل نادي سموحة أن مسألة رحيل المدير الفني أحمد سامي غير مطروحة للنقاش داخل مجلس الإدارة، رغم تراجع نتائج الفريق في الدوري الممتاز والهزيمة الثقيلة أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور”، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أوضح المصدر أن إدارة النادي تثق تمامًا في قدرات أحمد سامي، وتدعم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن النادي لديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني بالكامل واللاعبين، ويعمل الجميع على تحسين الأداء والنتائج.

وأضاف المصدر أن غياب سامي عن مباراة البنك الأهلي جاء بسبب قرار إيقافه من قبل رابطة الأندية لمدة ثلاث مباريات، عقب طرده في لقاء بيراميدز، مما يعني أنه سيغيب أيضًا عن المواجهة القادمة أمام إنبي.

وشدد المصدر على أن الإدارة تسعى إلى دعم الفريق من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري، مع طموح الوصول إلى أحد المراكز التسعة الأولى بنهاية الدور الأول. كما أشار إلى أن النادي سيواصل تقديم الدعم الكامل للمدير الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.