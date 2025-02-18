بعد أزمة بنتايج.. رابطة الأندية تجري تعديلات على معايير جائزة الأفضل

قال الإعلامي خالد الغندور، إن من خلال مصادر البرنامج داخل رابطة الأندية، تأكدنا أن الرابطة ستجري تعديلات على معايير جائزة الأفضل، بسبب الأزمة التي وقعت في رجل مباراة الزمالك وبتروجت.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" رابطة الأندية أكدت عدم تغيير قرار اللجنة الفنية بأي حال من الأحوال طالما تم إبلاغ المراقب والإذاعة الداخلية للملعب".

واختتم:" كما قررت الرابطة أيضا، اختيار اللجنة الفنية رجل المباراة، في الدقيقة 90 بدلا من 85، وأن ما حدث في واقعة اللاعب محمود بنتايج باستبعاده بعد اختياره لم يكن متعمدًا".