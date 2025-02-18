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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعرف على أسعار الياميش قبل أيام من شهر رمضان الكريم

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، تشهد الأسواق المصرية تنوعًا في أسعار ياميش رمضان، والتي تشمل المكسرات والفواكه المجففة والتمور. 

فيما يلي قائمة محدثة بأسعار بعض هذه المنتجات:

1- البلح (التمور):

الأسعار: تتراوح بين 20 و90 جنيهًا للكيلوجرام، حسب النوع والجودة.


2- الزبيب:

الزبيب البلدي: يتراوح سعره بين 120 و160 جنيهًا للكيلوجرام.

الزبيب الإيراني: حوالي 220 جنيهًا للكيلوجرام.


3- قمر الدين:

المستورد (400 جرام): حوالي 142 جنيهًا.

المحلي: يتراوح بين 45 و123 جنيهًا حسب الجودة.


4- المكسرات:

عين الجمل: حوالي 1000 جنيه للكيلوجرام.

البندق: حوالي 1000 جنيه للكيلوجرام.

اللوز: حوالي 520 جنيهًا للكيلوجرام.

الكاجو: حوالي 700 جنيه للكيلوجرام.


5- الفواكه المجففة:

المشمشية: تبدأ من 460 جنيهًا للكيلوجرام.

القراصيا: حوالي 320 جنيهًا للكيلوجرام.

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