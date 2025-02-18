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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

ينتظر عدد كبير من المواطنين إعلان الحكومة عن زيادة المرتبات والمعاشات، وتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقال إن الحكومة مع وزارة المالية تدرس الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الحكومة، إن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وذلك قبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر 7 المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي، منوهًا أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاثة أشهر المقبلة، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شيء.


أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وقد وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه يطالب المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمر غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهر رمضان.

وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة شراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".

وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أخبار سارة للمصريين قبل رمضان، قائلا إن معارض أهلا رمضان ينتظرها المواطنين من العام للعام، وأن المعرض يأتي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والمعارض موجودة بجميع المحافظات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لدينا حتى الآن 115 معرضًا في مختلف المحافظات للتنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظات.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في إطار سياسة الحكومة المصرية لضبط أسعار السلع وتوفير السلع خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم، فإن الاتحاد العام للغرف التجارية ينظم مع السلاسل التجارية، حتى يكون هناك ركن في هذه السلاسل في معارض أهلا رمضان.


ولفت إلى أن هذه المعارض تتكامل مع معارض اليوم الواحد التي يتم تنظيمها في 110 فروع، لذا هي سياسة متكاملة تهدف لوجود أكبر عدد ممكن من المعارض على مستوى الجمهورية، كما أن الهدف الأساسي للدولة هو ضبط أسعار السلع وزيادة المعروض من السلع.

وأشار إلى أن أمس قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة بمعرض أهلا رمضان، وأن السلع متوفرة بأسعار مخفضة بنسبة 30%، وأن رئيس الحكومة طالب بأن يكون البيع للمواطنين وليس التجار.

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