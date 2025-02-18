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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية بمصر يستقبل وفدًا من الكنيسة في ألمانيا

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، الدكتور القس فريدمان إيسلر، ممثل الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا (EKD) ورئيس قسم الحوار بين الأديان، يرافقه وفد كبير من الكنائس الألمانية، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالوفد الزائر، مؤكدًا على عمق العلاقات الكنائس الألمانية، وأهمية تعزيز الحوار والتعاون المشترك، كما استعرض دور الهيئة القبطية الإنجيلية في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى جهودها في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز قيم التعددية والحوار والعيش المشترك.

وكان في استقبال الضيوف عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، حيث قدموا عرضًا لأنشطة الهيئة ودورها في خدمة المجتمع المصري، وهم الأستاذ ممتاز جرجس بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار، والمهندس مايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار، والأستاذة أماني لطيف، مدير أول دار الثقافة، والأستاذة إيمان ممدوح، مدير برامج بناء السلام.

وفي كلمته، أكد الدكتور القس أندريه زكي حرص الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية على تعزيز علاقاتها مع الكنائس والمؤسسات الدولية، والعمل المشترك لدعم القيم الإنسانية والتنموية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس روح التفاهم والشراكة في خدمة المجتمعات وتعزيز السلام والحوار.

من جانبه، عبر القس الدكتور فريدمان إيسلر عن اعتزازه وتقديره للدكتور القس أندريه زكي، معربًا عن سعادته بزيارة الهيئة القبطية الإنجيلية، ومشيدًا بدورها الإنساني والاجتماعي، وجهودها في تعزيز قيم الحوار والتعايش المشترك، كما أكد أهمية استمرار التعاون بين الكنائس الألمانية والمجتمع المصري في مختلف المجالات. 

الهيئة القبطية الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي

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