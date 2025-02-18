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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لحظات عائلية.. لماذا تصدرت الأميرة إيمان السوشيال ميديا؟

الأميرة إيمان
الأميرة إيمان
أمينة الدسوقي

تصدرت الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني محركات البحث جوجل والسوشيال ميديا وذلك بعد شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها على "إنستجرام" فيديو عائلياً يوثّق تصرفات أفراد العائلة المالكة في غرفة المستشفى، واللحظات العفوية التي ملأت المكان بمناسبة ولادة الأميرة إيمان، واستقبالها وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس لطفلتهما الأولى أمينة.

الملكة رانيا توثق لحظات عائلية خاصة بعد ولادة ابنتها

ووثق الفيديو لحظات ممتعة ظهرت فيها الملكة رانيا وهي تضع يدها على شعر الأم الجديدة بحب وحنان وتمنحها كل الاهتمام المطلوب. كما تضمن المقطع المصوّر أيضاً رد فعل الأميرة سلمى العفوي بعد وصولها الى المستشفى ورؤية الصغيرة.

أجواء عائلية بعد استقبال الحفيدة الثانية

وأظهر الفيديو الأجواء العائلية الحميمة التي تجمع ولي العهد الحسين وزوجته رجوة التي اختارت إطلالة ناعمة وحرصت على الاهتمام بإيمان الصغيرة، إلى جانب علاقة الصداقة القويه التي تجمع الحسين بزوج شقيقته، الذي بدا في غاية الحماسة وهو يحمل المولودة ويلتفت الى الطفلة إيمان وجمالها.

كما وضعت الملكة رانيا مصحفاً صغيراً وخرزة زرقاء بجانب المولودة، في تقليد رمزي لحمايتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، حيث حقق المقطع تفاعلاً كبيراً.

من جانبه بارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن، لشقيقته الأميرة إيمان بولادة طفلتها أمينة، حي قام بنشر مجموعة من الصور لزيارته لها مع زوجته الأميرة رجوة الحسين، وابنته الأميرة إيمان بنت الحسين.

الديون الملكي يصدر بيان

وعلّق الأمير الحسين على الصور: "الحمدلله على قدوم الغالية أمينة... الحمدلله على سلامتك إيمان.. جعلها الله من الصالحات، وقرة عين لوالديها، ولابنتي أختًا وسندًا".

من جانبه قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وجميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا بمولودة أسمياها أمينة، جعلها الله قرة عين لوالديها".

الحفيدة الثانية 

لم تكن أمينة الحفيدة الأولى داخل العائلة المالكة فقد سبقها، ابنة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث كتب العاهل الأردني في منشور على منصة "إكس"، بعد ميلاد حفيدته الأولى قائلًا: "نورتي عيلتنا جدو".

ونشرت الملكة رانيا العبدالله العديد من الصور مع حفيدتها الأميرة إيمان ابنة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة.

الملكة رانيا الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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