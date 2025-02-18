قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلحق قبل ما تخلص.. بدء حجز تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
موعد رؤية هلال شهر رمضان 2025.. متى أول أيام الشهر الكريم؟
أستاذ قانون دولي: إسرائيل تسعى للهروب من العدالة بتجريم توثيق جرائم حربها
موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف
وسط استقبال المصريين بأعلام مصر وفلسطين.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مدريد| فيديو
الإحصاء: 3.1 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا خلال عام 2024
الجيش السوداني يحقق تقدما إستراتيجيا في جنوب كردفان والخرطوم بحري
مصر وكرواتيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسلام الإقليمي
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط
وزيرة التضامن: توفير 4 وحدات سكنية للأسر المضارة من حادث انهيار عقار كرداسة
تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.. والأرصاد: لاننخدعو بالدفء نهارا
وزارة الأوقاف ترصد 110 آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتفاوض مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا
هاني حسين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام واشنطن بمواصلة المفاوضات مع موسكو، مشددًا على أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا بطريقة تضمن عدم اندلاعها مجددًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق نهاية عادلة ودائمة ومستدامة للصراع، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن المحادثات التي جرت مع الجانب الروسي في الرياض شكلت خطوة مهمة على طريق المزيد من الاتصالات بين الطرفين، لافتًا إلى أن موسكو أبدت استعدادها للبدء بعملية جدية لإصلاح العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا، أشار روبيو إلى أن هذا الملف طُرح خلال المناقشات، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

ومع ذلك، شدد على أن هناك العديد من الفرص الفريدة للعمل مع الروس في المستقبل، مؤكدًا رغبة بلاده في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو إلى طبيعتها.

أمريكا روسيا اخبار التوك شو كييف اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات بقرار الرئيس السيسي ودراسة الحكومة بهذا الموعد.. فيديو

الملك عبد الله

عملية جراحية.. الديوان الملكي يعلن دخول العاهل الأردني المستشفى

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء

بطاقة شخصية

احذرها.. 5 غرامات مالية تواجهك عند تجديد البطاقة الشخصية

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

صيام الفوائت

ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي

الطقس في مصر

لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة .. عودة الأجواء شديدة البرودة في هذا الموعد

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

ترشيحاتنا

روسيا وأمريكا

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتفاوض مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

ترامب

مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب عازم على إنهاء الحرب في أوكرانيا

مصروقبرص

خبير سياسي: طفرة كبيرة في العلاقات المصرية القبرصية خلال عهد الرئيس السيسي

بالصور

لو عندك إمساك وانتفاخ.. مش هتصدق فوائد كوب الخميرة واللبن قبل النوم

فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك
فوائد تناول الخميرة الفورية للمصابين بالإمساك

رمضان 2025 .. وفاء عامر وحورية فرغلي في صراع مشوق بمسلسل "بنات همام"

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

هل تعاني من النعاس المفرط؟ أسباب محتملة لهذا الشعور المستمر

هل تعاني من النعاس المفرط؟ تعرف على الأسباب المحتملة لهذا الشعور المستمر
هل تعاني من النعاس المفرط؟ تعرف على الأسباب المحتملة لهذا الشعور المستمر
هل تعاني من النعاس المفرط؟ تعرف على الأسباب المحتملة لهذا الشعور المستمر

طعم لا يقاوم .. وصفة الكوسة بالبشاميل

كوسا بالبشاميل
كوسا بالبشاميل
كوسا بالبشاميل

فيديو

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

أحمد سعد

ألف تحية للناس الحقيقية .. حكاية أغنية حققت ملايين المشاهدات ووزير الطاقة السعودي عبر بها عن حبه لمصر

وصية حسين صدقي

طالب أولاده بـــ.حرق أفلامه إلا واحدا … وصية حسين صدقي الغريبة

هيدي كرم وبنات الصعيد

هيدي كرم تتصدر التريند بعد حديثها عن بنات الصعيد.. ايه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

المزيد