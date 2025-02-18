وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتفاوض مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام واشنطن بمواصلة المفاوضات مع موسكو، مشددًا على أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا بطريقة تضمن عدم اندلاعها مجددًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق نهاية عادلة ودائمة ومستدامة للصراع، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن المحادثات التي جرت مع الجانب الروسي في الرياض شكلت خطوة مهمة على طريق المزيد من الاتصالات بين الطرفين، لافتًا إلى أن موسكو أبدت استعدادها للبدء بعملية جدية لإصلاح العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا، أشار روبيو إلى أن هذا الملف طُرح خلال المناقشات، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

ومع ذلك، شدد على أن هناك العديد من الفرص الفريدة للعمل مع الروس في المستقبل، مؤكدًا رغبة بلاده في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو إلى طبيعتها.