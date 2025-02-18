استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، وذلك لما يقدمه البرنامج من خدمات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكن التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي: https://www.moss .gov.eg .

قم بإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.

اضغط على أيقونة "استعلام".

ستظهر نتيجة الاستعلام، التي تشمل المعلومات التالية:

المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة المسجلة.

الرقم القومي، اسم المواطن، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

نوع البطاقة (تكافل أو كرامة).

حالة البطاقة (سارية، مجمدة، أو موقوفة)، مع توضيح السبب في حالة التجميد أو الإيقاف.

في حالة سريان البطاقة، سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا.

2. يجب ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفين في وظائف حكومية أو خاصة.

3. يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقديم للحصول على المعاش.

4. يجب أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة.

5. يجب أن يكون لدى الأسرة أطفال من 6 إلى 18 سنة مقيدين في المدارس، بحضور لا يقل عن 80%.

6. يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.

7. يجب ألا يتقاضى المتقدم أجرًا تأمينيًا يزيد عن 400 جنيه.

المستندات المطلوبة للتسجيل في تكافل وكرامة

- صور من بطاقة الرقم القومي.

- صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.

- صورة من بطاقة التموين.

- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد طالب للمقيدين في التعليم الجامعي.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

- صورة شهادة وفاة الزوج/الزوجة (لأرامل).

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية (لليتامی).

- صورة شهادة السجن في حال سجن الأب أو الأم.

- ملء استمارة التقديم والتحقق من صحة البيانات.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

1. عدم امتلاك محل تجاري أو أكثر، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل.

2. عدم امتلاك أكثر من 3 رؤوس ماشية للتجارة.

3. عدم امتلاك نصف فدان من الأرض الزراعية أو أكثر.

معايير القبول في البرنامج

- استيفاء جميع بيانات التقدم وفقًا للإستمارة.

- أن تكون الأسرة تحت خط الفقر وفقًا للمعادلة الإحصائية.

- عدم الحصول على أي دخل ثابت أو معاش تأميني.

معايير الإقصاء من البرنامج

- العمل في القوات المسلحة أو الشرطة أو الحصول على معاش من هذه الجهات.

- امتلاك أرض زراعية أكبر من فدان أو عقارات غير سكنية بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل بعد عام 2000.

- العمل في القطاع الخاص أو الحكومي بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- وجود أبناء في مدارس خاصة بمصروفات تتجاوز 2000 جنيه سنويًا.

شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق

1. حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة لا تقل عن 80% شهريًا.

2. حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو، وكذلك متابعة الحمل والتطعيمات للأطفال حتى سن 6 سنوات.

كيفية الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة"

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم في برنامج "تكافل وكرامة" من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي باستخدام الرقم القومي واختيار "الاستعلام".

في حال وجود شكاوى أو تظلمات، يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 19680 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

شروط الحصول على معاش "تكافل وكرامة"

- عدم امتلاك سيارة.

- عدم دراسة أي من الأبناء في مدارس خاصة.

- عدم وجود تحويلات نقدية من الخارج.

- أن يكون الأطفال في الفئة العمرية من يوم حتى 18 عامًا.

- أن لا يكون الأب أو الأم موظفين في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من المسموح به.

- تقديم كافة المستندات اللازمة، مثل صور بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة.