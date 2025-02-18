مصرع شاب على يد آخر بسبب خلافات مالية بقنا

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية من قبل شريكه بسبب خلافات مالية بينهما فى قرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مقتل شاب على يد آخر فى قرية العيايشا التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تبين من المعلومات الأولية، إن خلافات وقعت بين الشابين نتيجة خلافات مالية بينهما، دفعت المتهم إلى التخلص من المجنى عليه.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.