الداخلية توضح حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة حال تواجدها أمام منزلها بمحافظة الدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من بعض الأهالى بضبط إحدى السيدات حال محاولتها إستدراج طفلة .

وبالإنتقال تم التقابل مع ( والدى الطفلة – مقيمان بدائرة المركز) وأقرا بتمكنهما من ضبط السيدة المشار إليها بمساعدة الأهالى حال شروعها فى محاولة خطف نجلتهما حال قيامها باللهو أمام المنزل .

بمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها وعللت تواجدها بدائرة المركز لإستجداء المارة وحال مشاهدتها لنجلة المبلغان قامت بالعدو فإعتقدا قيامها بمحاولة إستدراجها لمحاولة خطفها “ بخلاف الحقيقة”.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.