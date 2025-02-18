الأهلي يرفض تعاقد إمام عاشور مع أي عرض خليجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن رفض إدارة الأهلي تعاقد لاعبه إمام عاشور مع أي نادٍ.

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مصدر في الأهلي: بعض الأندية الخليجية تحدثت معنا شفويًا لضم إمام عاشور في نهاية الموسم ولكن نرفض هذا الأمر تمامًا واللاعب مستمر معنا خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية”.

يشعر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بحماسة كبيرة استعدادًا لملاقاة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

المباراة التي ستجمع الفريقين في ميامي على ملعب هارد روك، ستكون أولى مباريات الأهلي في البطولة، حيث سيتواجه مع الفريق الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي في 14 يونيو 2025.