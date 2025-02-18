قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بأعمال إصلاح خط المياه قطر 1200مم خرسانة بشارع مؤسسة الزكاه امام مستشفى اليوم الواحد.



وتابعت الشركة في بيان صادر عنها، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع مؤسسة الزكاه بالكامل بجميع متفرعاته – شارع عين شمس التابع لفرع المرج ومتفرعاته – المرج الشرقية – المرج الغربية – المرج الجديدة – منطقة الخصوص).



وذلك أعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الاربعاء الموافق 19-2-2025 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياه.



هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

