بالأعلام والنشيد| تفاصيل استقبال طلاب مدرسة تاما اليابانية لوزير التعليم

علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إلى مدرسة مدينة "تاما" اليابانية والتعاون المصري الياباني في مجال التعليم قبل الجامعي.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النموذج الياباني الموجود في مصر ناجح جدًا في المدارس.



وأضاف، أن الطلاب اليابانيين استقبلوا وزير التربية والتعليم المصري بالأعلام المصرية والنشيد الوطني المصري، مرتدينًا الملابس المصرية.

وأكد أن الوزير ذهب لتعزيز التعاون في التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير بٌني بمنحة يابانية من أيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأشار إلى أن المواطن الياباني مختلف عن أي مواطن أخر، مهتمين بالنظافة بالإضافة إلى اهتمامهم بذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الطرق لهم متابعًا: "اليابان ضُربت بنووي وطلعت لـ 100 سنة إلى الأمام".