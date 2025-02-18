إبراهيم عيسى: مخططات الإخوان تستغل أحداث غزة للمزايدة على موقف مصر

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه لا يجب أن تختل بوصلة المواطن المصري الآن في ظل المأزق الاقتصادي والضغط السياسي الآن، مشيرا إلى أنه حال اختلال البوصلة الآن يذهب البعض نحو المزايدات ومصلحة أطراف أخرى لتحريك مصر بالمزايدات وتسخين الداخل بالعاطفة والمشاعر لصالح جماعات.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك جماعات تريد تخريب الدولة المصرية والداخل المصري، وحذر قائلا: "لابد أن ننتبه لكل التسخين للمواطن في القضية الفلسطينية وبشأن قطاع غزة، ويجب أن ننتبه لتسخين الإخوان ومحاولتهم لتغير بوصلة المواطن المصري".

وأشار إلى أن الإخوان وحماس يريدون خلق حالة فوضى في المجتمع المصري، من خلال تخوين كل من يتحدث عن السلام واتهام مصر بأنها لا تسعى لمواجهة إسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني في القطاع، مؤكدًا أن هناك مزايدة دائمًا على مصر واتهام للحكام المصريين، دائمًا الحكام بموضع اتهام وتخوين وبخيانة القضية الفلسطينية.