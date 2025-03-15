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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أرخص أسعار في مصر | اعرف أماكن شراء السيارات المستعملة 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

امتلاك سيارة خاصة لم يعد رفاهية بالنسبة للكثيرين، بل أصبح ضرورة تساعدهم في تيسير حياتهم اليومية. ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يتجه العديد من الأشخاص إلى شراء السيارات المستعملة التي توفر لهم خيارات متعددة بأسعار مناسبة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسواق المتخصصة في بيع السيارات المستعملة في القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى بعض النصائح الهامة لضمان شراء سيارة جيدة.

سوق السيارات في المعادي

يقام هذا السوق كل يوم جمعة على طريق الأوتوستراد في منطقة المعادي، ويعد من أشهر الأسواق التي يقصدها الباحثون عن سيارات مستعملة بأسعار متفاوتة تتناسب مع مختلف الفئات.

سوق السيارات على طريق السويس

كان هذا السوق يُقام سابقًا في منطقة العاشر من رمضان بمدينة نصر، ولكن تم نقله إلى طريق السويس. يُعتبر من أكبر أسواق بيع وشراء السيارات المستعملة في القاهرة، حيث يجذب المئات من البائعين والمشترين أسبوعيًا.

أسواق السيارات المستعملة في المحافظات

الإسكندرية

يُعرف سوق المنطقة الحرة في الإسكندرية بأنه أحد أشهر الأسواق المتخصصة في بيع السيارات المستعملة. يقع السوق في منطقة الكافوري بحي أول العامرية، عند تقاطع طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي وطريق الكافوري-برج العرب الجديدة.

الدقهلية

تشتهر المنصورة بسوق سياراتها الذي يقع بجوار مجمع المحاكم ويمتد حتى منطقة المجزر. ويعد هذا السوق وجهة رئيسية للراغبين في شراء السيارات المستعملة في منطقة الدلتا.

السويس

يقام سوق السيارات في السويس على طريق العين السخنة، بالقرب من محمية وادي دجلة وامتداد محور محمد نجيب، حيث يوفر خيارات متنوعة للمشترين.

بني سويف

يقع سوق السيارات في محافظة بني سويف في منطقة بياض العرب، عند نزلة محور عدلي منصور، ويشهد حركة بيع وشراء نشطة.

القليوبية

تشتهر مدينة بنها بسوق السيارات المستعملة الذي يقع بجانب سوق البرنس، وهو من الأسواق الحيوية التي توفر مجموعة واسعة من السيارات بمختلف الأسعار.

نصائح لشراء سيارة مستعملة

يقدم خبير سيارات، بعض النصائح الأساسية عند شراء سيارة مستعملة لضمان صفقة ناجحة:

اختيار التوقيت المناسب: هناك فترات معينة من العام تشهد انخفاضًا في أسعار السيارات، لذا من المفيد متابعة السوق لتحديد أنسب وقت للشراء.

فحص السيارة بدقة: من الضروري الاستعانة بميكانيكي أو فني متخصص لفحص السيارة من الناحية الميكانيكية والداخلية والخارجية قبل شرائها.

التأكد من المستندات: يجب مراجعة جميع الأوراق الخاصة بالسيارة، بما في ذلك رخصتها وتاريخها القانوني، للتأكد من عدم وجود أي مشكلات قانونية.

يمثل شراء سيارة مستعملة خيارًا مثاليًا للراغبين في امتلاك سيارة بأسعار معقولة، لكن من الضروري توخي الحذر والتأكد من جودة السيارة ومصداقية البائع. ومع وجود العديد من الأسواق المتخصصة في القاهرة والمحافظات، يمكن للمشترين العثور على السيارة المناسبة وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتهم.

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