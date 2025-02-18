افتتاح 9 منافذ جديدة لمبادرات مخفضة بمناسبة حلول رمضان بمطروح

أكدت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح أنه تم اليوم، الثلاثاء، افتتاح 9 مبادرات بكل من مدينة الضبعة والعلمين وقرية سيدي عبد الرحمن بالتنسيق مع الغرفة التجارية برئاسة مختار جبريل الصنقري.

وحضر كل من اللواء محمد هجرس رئيس مركز مدينة الضبعة ، اللواء علاء يوسف رئيس مركز مدينة العلمين، واحمد ابو سعدة رئيس قرية سيدي عبد الرحمن.

وأوضحت مدير مديرية التموين أن المبادرات شهدت تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية وأسعار الياميش والألبان والأجبان والعصائر بنسبة تصل إلى ٢٠٪، وجارٍ استكمال باقي المبادرات والمعارض بكافة أرجاء المحافظة.

وأضافت أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد وجاهزية جميع الجهات لاستقبال شهر رمضان الكريم ،خاصة عرض مزيد من السلع الغذائية وتخفيض الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، أعدت مديرية أوقاف مطروح، خطة متكاملة لتكثيف العمل الدعوى والتثقيفى والدينى طوال الشهر المعظم مع تنظيم حملات نظافة وتشجير مكثفة وشاملة بجميع المساجد بكافة الادارات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة؛ لتهيئة المساجد على أفضل وجه لاستقبال روادها وعمارها خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، أن خطة المديرية تشمل إقامة عدد من الملتقيات الفكرية منها إقامة الملتقى الفكرى بمسجد التنعيم بوسط المدينة يوميا عقب صلاة التراويح وذلك بالمشاركة بين مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بجانب الملتقى الفكرى للواعظات عقب صلاة الظهر يوميا بالمسجد الكبير، مع إقامة 8 ملتقيات فكرية بالمسجد الرئيسى لكل إدارة فرعية بالاشتراك مع إدارة الوعظ بكل مدينة يحاضر فيها نخبة من الأئمة وقادة الفكر .

ونوه بأن الخطة التوعوية على مدار الشهر الكريم تشمل أيضا تنظيم عدد 53 ندوة وقافلة دعوية منها 41 ندوة و قافلة دعوية بمدارس مطروح وعدد 8 ندوات بمراكز الشباب عقب صلاة التراويح وذلك بمدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى تنظيم عدد 4 ندوات بجامعة مطروح .

وأشار إلى تخصيص 15 مسجدا لختم القرآن منها 8 مساجد بمدينة مرسى مطروح ومسجد بكل إدارة فرعية بالمدن بجانب تخصيص 32 مسجدا للاعتكاف و43 مسجدا لصلاة التهجد على مستوى المحافظة خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

مع توجيه قافلة دعوية يوم الجمعة من كل أسبوع خلال الشهر الكريم للمناطق النائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاوقاف .