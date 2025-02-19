طريقة عمل مخلل الزيتون في المنزل قبل رمضان

تعتبر طريقة تحضير مخلل الزيتون في البيت من المخللات التي يكثر تناولها مع الوجبات خلال شهر رمضان.

ويمكن تحضير مخلل الزيتون قبل رمضان، يضمن لك طعمًا رائعًا وجودة أفضل من الجاهز. إليك الطريقة خطوة بخطوة.





طريقة عمل مخلل الزيتون

طريقة عمل مخلل الزيتون

مكونات طريقة عمل مخلل الزيتون :

2 كجم زيتون أخضر (أو أسود حسب الرغبة)

1 كوب ملح خشن

2 لتر ماء

2 حبة ليمون مقطعة شرائح

5 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة خل أبيض (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فلفل حار (اختياري لإضافة نكهة حارة)

2 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة أو زعتر (حسب الرغبة)

طريقة عمل مخلل الزيتون:

ـ لتحضير الزيتون: باستخدام حجر أو سكين، قومي بعمل شقوق صغيرة في كل حبة زيتون، أو دقيها برفق دون هرسها.

ـ التخلص من المرارة :ضعي الزيتون في وعاء كبير، واغمريه بالماء.

ـ غيري الماء يوميًا لمدة 7-10 أيام حتى تزول مرارته.

ـ تحضير المحلول الملحي: في وعاء، اخلطي الماء مع الملح جيدًا حتى يذوب تمامًا.



ـ أضيفي إليه الخل وزيت الزيتون لمنحه نكهة مميزة.

ـ لتخليل الزيتون: في برطمان زجاجي نظيف، ضعي طبقة من الزيتون، ثم أضيفي فوقها بعض شرائح الليمون، فصوص الثوم، والفلفل الحار.



ـ كرري الطبقات حتى يمتلئ البرطمان.



ـ اسكبي المحلول الملحي فوق الزيتون حتى يُغطيه بالكامل.



ـ أغلقي البرطمان بإحكام، واتركيه في مكان مظلم بدرجة حرارة الغرفة لمدة 3-4 أسابيع حتى ينضج تمامًا.

ـ بعد فتح البرطمان، احفظيه في الثلاجة للحفاظ على النكهة.