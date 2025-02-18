طريقة تحضير قمر الدين المجفف في المنزل وكيفية تخزينه لرمضان

قمر الدين هو عصير المشمش المجفف، ويُعتبر من المشروبات الرمضانية الشهيرة، والتي لا غني عن تحضيرها أثناء الفطور بجانب عصائر رمضان الشهية.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه لرمضان بسهولة في البيت وتخزينه للاستمتاع به طوال الشهر الكريم.

طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه

طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه





مكونات طريقة تحضير قمر الدين المجفف:

1 كجم مشمش طازج (مستوي جدًا)

1 كوب سكر (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري)

1 كوب ماء (للتسوية)

طريقة تحضير قمر الدين المجفف :

لتحضير المشمش:

-اغسلي المشمش جيدًا، ثم قشريه وقطعيه إلى نصفين، وأزيلي النواة من المشمش.

سلق المشمش:

- في قدر على النار، ضعي المشمش المقطع مع كوب من الماء.



ـ اتركيه يغلي على نار متوسطة حتى يصبح المشمش طريًا (حوالي 15-20 دقيقة).

هرس المشمش:

- استخدمي الخلاط الكهربائي لفرم المشمش حتى يصبح ناعمًا.



ـ إذا كنتِ تفضلين العصير أكثر سلاسة، يمكنك تصفيته باستخدام مصفاة.

إضافة السكر:

- أضيفي السكر حسب الذوق، ويمكنك أيضًا إضافة ملعقة من عصير الليمون لتعزيز النكهة.



ـ قومي بتقليب الخليط جيدًا حتى يذوب السكر بالكامل.

تسوية القمر الدين:

- ضعي الخليط في قدر واتركيه على نار هادئة حتى يصبح سميكًا (حوالي 30 دقيقة).



ـ تأكدي من أن القوام مناسب ولامع.

طرق تخزين قمر الدين

لتخزين قمر الدين في أكياس الفريزر:

ـ بعد أن يبرد قمر الدين، ضعيه في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق في الفريزر.

ـ عند الحاجة، قومي بإذابة الكمية المطلوبة من العصير في الثلاجة أو على درجة حرارة الغرفة.



تخزين قمر الدين في برطمانات:

ـ قومي بتعبئة قمر الدين في برطمانات زجاجية معقمة (مغسولة ومعقمة جيدًا).

ـ تأكدي من ترك مساحة صغيرة في الأعلى، ثم خزني البرطمانات في مكان بارد ومظلم.



تخزين قمر الدين في عبوات مكعبات الثلج:

ـ يمكنك صب قمر الدين في صواني مكعبات الثلج، ثم تجميدها.

ـ بعد تجميد المكعبات، انقليها إلى أكياس بلاستيكية وأعيدي تجميدها لاستخدامها لاحقًا.

نصائح لتقديم قمر الدين

ـ يمكنك تقديم قمر الدين باردًا مع مكعبات ثلج أو إضافة بعض أوراق النعناع لتحسين النكهة.

ـ قدّميه مع فطور رمضان للحصول على مشروب منعش ولذيذ.