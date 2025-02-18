البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

تعتبر البطاطس بالبشاميل من الأكلات اللذيذة والمشبعة التي تناسب سفرة رمضان، ويمكن تُحضيرها بسهولة بمكونات بسيطة في المنزل.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البطاطس بالبشاميل، وهي من وصفات المطبخ العالمي، ويمكن تحضيرها في المنزل خلال أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

مكونات طريقة عمل البطاطس بالبشاميل :

للطبقة الأساسية:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم (مسلوقة ومقطعة شرائح)

½ كيلو لحمة مفرومة (اختياري)

بصلة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

ملح، فلفل أسود، بهارات لحم، قرفة (حسب الرغبة)



للبشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

ملح، فلفل أبيض، جوزة الطيب (اختياري)

½ كوب جبن موتزاريلا أو رومي مبشور (للتغطية)

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل :

ـ لتحضير اللحم المفروم (اختياري): سخّني الزيت في مقلاة، وأضيفي البصل حتى يذبل.



ـ أضيفي اللحم المفروم، وقلّبيه حتى ينضج.



ـ تبّليه بالملح، الفلفل، والبهارات، ثم اتركيه جانبًا.

لتحضير البشاميل:

- في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصبح ذهبيًا.



ـ أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا.



ـ ابدأي التتبيل بالملح، الفلفل الأبيض، وجوزة الطيب.

لتجهيز الصينية:

- في صينية مدهونة، ضعي نصف كمية البطاطس المسلوقة.



ـ أضيفي طبقة اللحم المفروم (إذا كنتِ ستستخدمينه).



ـ ضعي باقي البطاطس فوق اللحم، ثم اسكبي البشاميل على الوجه.



ـ رشّي الجبن المبشور على السطح للحصول على طبقة ذهبية لذيذة.



ـ سخني الفرن على 180 درجة مئوية.



ـ أدخلي الصينية لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا.



ـ تقدم ساخنة مع سلطة خضراء أو مخلل.