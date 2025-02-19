عمرو الجزار : فرصتنا كبيرة في تحسين وضعنا بجدول الدوري

أعرب عمرو الجزار ، مدافع غزل المحلة، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب المصري البورسعيدي في المباراة التي جرت مساء أمس بالدوري المصري.

وقال عمرو الجزار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" مباراة اليوم كنت في غاية الصعوبة، أمام منافس عنيد، والحمد لله على الفوز".

وتابع :" نتائج غزل المحلة تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء والنتائج".

وأردف :" أمامنا مباريات صعبة، وسنسعى لتحقيق الفوز بها، وفرصتنا كبيرة في تحسين وضعنا بجدول الدوري".