رد غير متوقع من حسام عاشور حول إمكانية انتقال «زيزو» من الزمالك إلى الأهلي

قال حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي من حقه التفاوض مع أحمد سيد "زيزو" والتعاقد معه حال انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

وأضاف عاشور في تصريحاته للإعلامي كريم رمزي خلال برنامج "رقم ١٠" المذاع على القناة الأولى المصرية: "اللعب للأهلي شرف كبير لأي لاعب، لكنني أتوقع أن زيزو لا يرغب في إغضاب جماهير الزمالك، وسيبحث عن فرصة للعب في أحد الأندية خارج مصر بدلًا من الانضمام للأهلي".

وعلى جانب آخر، أكد قائد الأهلي السابق أنه لا يحب المدرب السويسري السابق للفريق رينيه فايلر، قائلًا: "فايلر مدرب غير سوي، فقد طلب مني الرحيل عن الفريق، وكان يحرمني من التدريب مع الفريق ويبعدني عن المشاركة في المباريات. لذلك، حدثت مشكلة كبيرة بيني وبينه، مما جعله ينقلب عليّ أكثر، وتوترت علاقتنا بشكل أكبر".

وأشار عاشور إلى أن مارسيل كولر أفضل من فايلر في قيادة النادي الأهلي.

كما تحدث حسام عاشور عن رأيه في المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، قائلًا: "كان مدربًا جيدًا، ولعبت تحت قيادته لفترة قصيرة. لكنني أعتقد أنه سيواجه صعوبة في تدريبه لفريق الزمالك في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي حاليًا، على عكس فترته مع الأهلي التي وفرت له كل الإمكانيات اللازمة".