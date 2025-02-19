مفاجأة غير متوقعة بعد فسخ العقد.. الزمالك يتحرك لإعادة البولندي «ميشالاك»

فجّر الإعلامي محمد فاروق مفاجأة بشأن البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الزمالك السابق، الذي فسخ تعاقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بناءً على رغبة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، الذي تمت إقالته لاحقًا.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو المذاع على فضائية "TeN":

"يجري مسؤولو الزمالك محاولات مكثفة لإعادة البولندي ميشالاك إلى صفوف الفريق بعد رحيله، حيث تم عرض عودته على المدير الفني الحالي، البرتغالي جوزيه بيسيرو."

وأضاف: "مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة مع بيسيرو، استعرضوا خلالها تفاصيل رحيل ميشالاك عن النادي. المدرب البرتغالي تفهّم الموقف وأبدى ترحيبه بعودة اللاعب إلى الفريق مرة أخرى."

وتابع فاروق: "فتح مسؤولو الزمالك خطوط اتصال مع المقربين من كونراد ميشالاك لاستطلاع رأيه بشأن العودة، وذلك تجنبًا لإقدام اللاعب على تقديم شكوى ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)."