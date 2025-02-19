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مدرس بالمعاش يُنهي حياته حرقًا أمام منزله في سوهاج | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدرس بالمعاش يُنهي حياته حرقًا أمام منزله في سوهاج | تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت دائرة قسم ثانٍ سوهاج واقعة مأساوية، حيث أقدم مدرس بالمعاش على إنهاء حياته بإشعال النيران في نفسه أمام باب شقته، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بقيام المدعو مصطفى ع.ع.ع، 62 عامًا، مدرس بالمعاش، بإشعال النيران في نفسه أمام منزله، مما أدى إلى وفاته، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال زوجته منى ح.م.م، 42 عامًا، مدرسة، ونجله يحيى، 18 عامًا، طالب، أقرا بقيام المتوفى بسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" على نفسه وإشعال النيران، وأرجعا ذلك إلى كونه يعاني من اضطرابات نفسية ويتابع علاجيًا، إلا أنه توقف عن تناول الأدوية منذ فترة، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية أو اتهام لأحد بالتسبب في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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