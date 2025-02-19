حقيقة غرق جزئي لكوبري عائم بكفر الدوار .. إيه قصته ؟

تعرّض كوبري كفر الدوار العائم بمحافظة البحيرة لغرق جزئي، وذلك بعد إغلاقه منذ يومين لإجراء أعمال صيانة عاجلة بسبب ظهور مشكلات فنية.

وصرح محمد بطيشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بأن الكوبري تم إغلاقه أمام المواطنين باستخدام صدادات حديدية من الجانبين، حرصًا على سلامتهم. وأوضح أن هبوطًا مفاجئًا حدث في عوامات الكوبري، مما أدى إلى غمر بعض أجزائه بالمياه.

وأضاف “بطيشة” أنه تم انتشال الأجزاء الغارقة من الكوبري، مشيرًا إلى توافر كوبري بديل على بعد 50 مترًا من موقع الكوبري الغارق، لاستخدامه مؤقتًا لحين اتخاذ قرار بشأن إيجاد بديل دائم، مثل إنشاء معدية أو خيارات أخرى.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود محافظة البحيرة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على البنية التحتية، مع العمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لتجاوز هذه الأزمة.