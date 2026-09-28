تنمروا على مسن واستولوا على أمواله..ضبط 3 طلاب بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بالفيوم ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى والتنمر على مسن والإستيلاء منه على مبلغ مالى بالفيوم.

بالفحص تبين أن المجنى عليه (مسن ويعانى من إضطرابات نفسية - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية)، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو

(3 طلاب – مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنمر والإستيلاء على أمواله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المذكور بإحدى دور الرعاية.

