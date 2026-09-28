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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعة النيابة تؤجل محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 11 نوفمبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 17 متهما، في القضية رقم 19783 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، فى القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان، لجلسة 11 نوفمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 25 مايو من عام 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الرابع وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم السابع ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حاز ووفر أسلحة للجماعة الإرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 17 متهما خلية الهيكل الإداري إرهاب

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