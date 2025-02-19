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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد أو ايفون .. تطبيقات ذكاء الاصطناعي يجب توفر ها على هاتفك

تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تطبيقات الذكاء الاصطناعي
لمياء الياسين

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل الطريقة التي نستخدم بها هواتفنا الذكية، مما يجعل المهام اليومية أسرع وأسهل فيمكن أن تكون التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة للغاية. لذا إليك وفقا لموقع gizmochina.بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يجب اقتناؤها والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الإنتاجية، وتعزيز الإبداع                                                                                                       

تطبيق ChatGPT
 

يُعد ChatGPT مرادفًا تقريبًا لمصطلح الذكاء الاصطناعي الآن. لقد أحدثت OpenAI ثورة في الطريقة التي نتفاعل بها مع الذكاء الاصطناعي، مما جعلها اسمًا بارزًا بين بحر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السوق. من خلال مطالبة بسيطة، يمكن للمستخدمين الحصول على إجابات فورية ومساعدة في مشاكلهم وحلول مباشرة وغير ذلك الكثير. بفضل نموذج GPT-4o القوي، أصبحت المنصة أيضًا أكثر قدرة. يتضمن التطبيق ميزات مثل التفاعل الصوتي، مما يسمح بإجراء محادثات في الوقت الفعلي وتحميل الصور، ويمكنه حتى فهم الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتحديد الكائنات والمعالم بسهولة. لقد كان باستمرار أحد أكثر التطبيقات شعبية لكل من أجهزة Android وiOS.

صور جوجل

 بعض الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة وأجهزة iPhone من Apple يمكن أن تستفيد بشكل كبير من أدوات Google Photos AI. فهي تتيح لك إزالة الكائنات أو الموضوعات غير المرغوب فيها في صورك. تختبر Apple حاليًا ميزة مماثلة لـ Magic Eraser، لكنها لم تلحق بعد بتقنية تنظيف الصور من Google. الميزة سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول إليها رائعة ولكنها تتطلب منك الاتصال بالإنترنت.

برنامج Perplexity AI chatbot

يعد برنامج Perplexity AI chatbot أحد أفضل برامج المحادثة في السوق. وقد تم الترويج لبرنامج Perplexity AI assistant لموثوقيته وإجاباته المحدثة وميزة البحث القوية.

 تتيح ميزة Thread Follow-Up للمستخدمين أيضًا الحفاظ على محادثات مستمرة من أجل فهم شامل. ولكن أحد أعظم جوانبه بلا شك هو التزام الأداة بالشفافية مع المصادر المذكورة لكل إجابة. وهذا يجعلها مثالية للطلاب والباحثين وأولئك الذين يحتاجون إلى وصول أكثر عمقًا إلى المواد المصدرية.

الذكاء الاصطناعي المهام اليومية تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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