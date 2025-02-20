تُستخدم الحلبة منذ القدم لأغراض علاجية، وتتميز برائحتها المميزة، وتُستخدم بأشكال عديدة كمشروب أو مكمل غذائي، ومن فوائد الحلبة الصحية مايلي:
1-تنظيم مستويات السكر في الدم: قد تساعد الحلبة في تحسين مستويات سكر الدم والكوليسترول لدى مرضى السكري، وفقًا لبعض الدراسات الحديثة.
2-تحفيز إنتاج حليب الأم: تُستخدم الحلبة منذ قرون في الطب التقليدي لزيادة إدرار الحليب، والمساعدة في الرضاعة الطبيعية وتشير بعض الدراسات إلى فعاليتها.
3-المساهمة في إنقاص الوزن: قد تقلل من الشهية وتعزز الشعور بالشبع بسبب محتواها العالي من الألياف.
4-زيادة هرمون التستوستيرون وتحسين عدد الحيوانات المنوية: أظهرت بعض الدراسات تحسنًا في مستويات التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين تناولوا مستخلص الحلبة.
5-تقليل الالتهابات: قد يكون للحلبة تأثير مضاد للالتهابات بفضل مضادات الأكسدة.
6-تعزيز صحة القلب: قد تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي ومستويات الكوليسترول بفضل محتواها الغني بالألياف.
تحذيرات وآثار جانبية:
قد تسبب الحلبة بعض الأعراض الجانبية مثل:
-الإسهال، والغثيان، واضطرابات الجهاز الهضمي، والصداع، والدوخة.
-قد تؤدي الجرعات الكبيرة إلى انخفاض خطير في مستويات السكر في الدم.
-لا يُنصح بها للحوامل بجرعات عالية، لأنها قد تزيد من خطر حدوث اضطرابات في الحمل.
-قد تتداخل مع بعض الأدوية، لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناولها كمكمل غذائي.
ليست للرضاعه فقط.. كنز طبيعي عند تناول كوب من الحلبة
تُستخدم الحلبة منذ القدم لأغراض علاجية، وتتميز برائحتها المميزة، وتُستخدم بأشكال عديدة كمشروب أو مكمل غذائي، ومن فوائد الحلبة الصحية مايلي: